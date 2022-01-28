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Денис Капустин о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

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Денис Капустин о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Денис Капустин, член Молодёжного парламента, сотрудник Бобруйского ГРО ЧС: "На обращении Президента с Посланием я буду присутствовать уже во второй раз. Во время первой встречи особенно запомнилась атмосфера собрания:не было формализма, присущего официальным мероприятиям, все было настолько душевно, можно даже сказать по-семейному. Безусловно, врезалась тогда в память фраза: "Любимую не отдают!", после которой зал встал. Это было мощно! От сегодняшнего Послания ожидаю конструктивных предложений и сильных фраз, которые надолго заряжают энергией и чувством гордости за любимую Беларусь".

 

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