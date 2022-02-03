Денис Капустин: «Историческая память — это наследие, благодаря которому молодые люди будут ощущать себя частью нации»

Денис КАПУСТИН, член Молодежного парламента, сотрудник Бобруйского ГРО ЧС о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию:

– От Послания Президента я ожидал конструктивных предложений, и мои ожидания, в чем я даже не сомневался, оправдались на 100%: форма обращения была масштабной не только по количеству участников, но и по смысловому наполнению. Для меня особо важным стал аспект патриотизма и сохранения исторической памяти. Прошло много лет с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, мало осталось в живых свидетелей тех страшных событий. Но у времени есть память – история. Поэтому так важно напоминать молодежи о подвиге предков, о том, какие потери понесла Беларусь. Это наследие, благодаря которому молодые люди будут ощущать себя частью нации.

Большое значение для меня имеет и вопрос здоровья нации. Президент верно заметил в обращении: у нас качественная бесплатная медицина, но даже самая лучшая система здравоохранения не способна дать гарантии. Согласен с тезисом Главы государства о том, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Необходимо вести здоровый образ жизни, вовремя обращаться к врачам, заниматься физической культурой и спортом и понимать, что здоровье в первую очередь зависит от каждого из нас.