Деньги уплачены, а товара нет

В редакцию газеты обратилась Ирина Юшкевич. Ее беспокоит факт невыполнения обязательств продавца перед покупателем.

Ирина Борисовна рассказала, что 23 июля 2022 года в «Доме мебели» заключила договор на покупку корпусной мебели компании «Анрекс» в рассрочку. Доставить мебель обещали в течение 60 рабочих дней. Но прошло около 4 месяцев, деньги за товар Ириной Борисовной выплачены в положенный срок, а мебели как не было, так и нет.

В итоге терпение женщины лопнуло, она вернулась в магазин, чтобы написать заявление об отказе от товара по причине его недоставки и возврате денег за него в размере уплаченных 1147 рублей. С возвратом денег тоже вышла заминка…

«Как такое может быть? Я прихожу в магазин, хочу приобрести товар, уплачиваю деньги, а в итоге нет ни товара, ни денег!» – недоумевает Ирина Юшкевич.

Редакция газеты связалась с директором «Дома мебели», чтобы получить разъяснения. Руководство магазина подтвердило факт задержки по причине переучета на складе поставщика: фабрика некоторое время не производила отгрузок. В «Доме мебели» также подчеркнули: «В торговле случаются разные ситуации, к сожалению, бывают и такие. Мы просили покупательницу войти в положение, подождать еще немного: пусть с опозданием, но мебель была бы доставлена, но она наотрез отказалась. Это ее право. Ответственность с себя мы ни в коем случае не снимаем, мы держим контакт с Ириной Юшкевич, деньги вернем ей в полном объеме в самое ближайшее время».

Как действовать другим бобруйчанам, если они вдруг окажутся в подобной ситуации, какими юридическими правами руководствоваться, мы узнали у адвоката Специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Елены Шляхто. В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь от 9.01.2002 г. №90-З (ред. от 5.01.2022 г.) «О защите прав потребителей» в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанности по передаче товара потребителю в установленный договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Потребитель также вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара продавец обязан выплатить потребителю проценты на сумму предварительной оплаты в размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на день выплаты процентов либо на день вынесения судебного решения, если требование о выплате процентов не было удовлетворено добровольно.

Проценты выплачиваются со дня, когда по договору передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня возврата потребителю суммы предварительной оплаты, если договором для начисления процентов не установлен более короткий срок.

Требования потребителя о возврате суммы предварительной оплаты и полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом незамедлительно. В случае, если удовлетворить требования потребителя незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для удовлетворения требований потребителя не может превышать семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

Расчеты с потребителем при возврате суммы предварительной оплаты осуществляются в той же форме, в которой производилась предварительная оплата, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Если продавец отказывается исполнять свои обязательства после предъявления претензии о возврате денежных средств, потребитель должен обратиться в суд с требованием о возврате денежных средств и взыскании убытков. Кроме того, в соответствии со ст. 18 Закона Респуб­лики Беларусь от 9.01.2002 г. №90-З (ред. от 5.01.2022 г.) «О защите прав потребителей» покупатель имеет право на взыскание компенсации морального вреда. Истцы за рассмотрение исковых заявлений о нарушении прав потребителей освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Виктор Чабан