Денежный вопрос. Изношенная равно фальшивая? Не факт!

«Наводила порядок в квартире умершего родственника и обнаружила 100-долларовую купюру. Правда, выглядит она сомнительно, сильно «потрепана жизнью». Страшно нести ее в банк: вдруг кассир скажет, что она поддельная? И может ли кассир ошибиться? Кто его перепроверит?» – Анжела.

Отвечает заместитель начальника Могилевского межрайонного от­дела Государственного комитета судебных экспертиз подполковник юс­тиции Андрей Петрошевич:

– Если у сотрудника банка возникают сомнения в подлинности денежной купюры, она в рамках проверки направляется на судебную экспертизу. Не всегда ее результаты подтверждают, что купюра фальшивая (на экспертном языке это звучит так: изготовлена не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида). То есть, не всегда эксперт подтверждает сомнения сотрудника банка. Например, не так давно судебные эксперты исследовали 100 долларов Федеральной резервной системы США образца 1996 года, которую в обменный пункт принесла женщина. По результатам исследования судебный эксперт пришел к выводу, что купюра изготовлена предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Можно только предположить, что в этом денежном билете вызвало сомнение у банковского работника. Возможно, изношенность бумаги.

Действительно, со временем внешний вид и состояние денежных купюр могут меняться. Небрежное обращение, намокание, стирка, высушивание и глажка утюгом приводят к тому, что меняется плотность бумаги, она теряет свой характерный «хруст», может измениться люминесценция в ультрафиолетовых лучах. Но указанные особенности купюры – еще не признаки того, что она изготовлена неофициально.

Категорический вывод о производителе денежных билетов может сделать только специалист после исследования купюры с использованием специальных приборов. Поэтому при возникающих сомнениях точки над «i» в этом вопросе расставит техническая экспертиза документов, по результатам которой составляется процессуальный документ – заключение. Если купюра, по результатам экспертизы, изготовлена не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, заключение эксперта послужит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 380 УК, в рамках которого следователем будут устанавливаться обстоятельства получения этой купюры гражданином, у которого она изъята.

Главный совет: если возникает хотя бы малейшее сомнение в подлинности денежной купюры при совершении расчетных или валютно-­обменных операций, лучше попросить заменить такую купюру во избежание проблем.