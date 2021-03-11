Денежные переводы теперь можно отправлять через Viber: безопасно ли это

Пользователи популярного мессенджера Viber теперь смогут отправлять с помощью приложения не только сообщения, но и денежные переводы. Но безопасно ли использовать платежи на фоне участившихся действий кибермошенников? На этот вопрос ответила коммерческий директор Rakuten Viber Кристина Констандаке.

Защита пользователей сервиса денежных переводов в нашем мессендежере осуществляется путем двойной аутентификации, с использованием технологии 3D-secure, генерацией динамических паролей при получении переводов, шифрованием критичных данных и т.д., — сообщила представитель компании. — Однако очень важно, чтобы и сами клиенты были внимательны и соблюдали правила цифровой безопасности: ни при каких обстоятельствах не передавали данные своей платежной карты, пароли незнакомцам, а также не переводили деньги незнакомым людям и получателям, которых нет в списке контактов.

По словам Констандаке, сегодня Viber – входит в тройку самых конфиденциальных мессенджеров: все переписки, аудио и видео звонки в нем защищены технологией сквозного (end-to-end) шифрования по умолчанию. Доступ ко всем личным перепискам и звонкам имеет только сам пользователь и его собеседник, так как только на их конечных устройствах хранятся ключи дешифрования. Кроме того, как только сообщение доставлено, зашифрованный файл, который был передан через платформу Viber, уничтожается. Такой уровень безопасности является самым высоким из существующих сегодня.

И все же отметим, несмотря на заявленную защиту, мошенники все равно находят способы обмануть доверчивых пользователей из Беларуси. Минск захлестнула волна киберпреступлений: только в этом году совершено уже более 1 000 таких злодеяний, из которых 960 — хищения путем использования компьютерной техники.

Чтобы не пострадать от рук киберзлодеев, рекомендуем соблюдать ряд простых правил:

— Ни в коем случае никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт.

— Установите двухуровневую систему защиты при списании с них денег.

— Заведите отдельную платежную карту для онлайн-покупок.

— Не стоит открывать сообщения от неизвестных источников, переходить по подозрительным ссылкам.

— Лишний раз перепроверьте достоверность посещаемого интернет-ресурса.

— Лучше всего использовать сложные буквенно-цифровые пароли с различной транскрипцией и транслитом.

— Не пренебрегайте антивирусной защитой, которую необходимо устанавливать не только на компьютер, но и на мобильный телефон.

Справочно

Сервис денежных переводов от Mastercard запущен 10 марта в Беларуси на платформе мессенджера совместно с техническим партнером «МТБанк».