День знаний в Вооруженных Силах Республики Беларусь

Новый учебный год в Вооруженных Силах Республики Беларусь традиционно начинается в первый день зимы. Только в армии линейка заменяется торжественным построением.

Вот и сегодня новая страница боевой подготовки началась в 147 зенитном ракетном полку, где наряду с торжественным поднятием Государственного флага командиром лучшего подразделения прозвучали напутственные слова на добросовестное обучение.

Командир полка подполковник Игорь Круглик обратил внимание на дальнейшее добросовестное изучение предметов боевой подготовки, как в теории, так и на практике, а также поддержании воинской дисциплины на высоком уровне.

Почетный гость мероприятия подполковник в отставке Сергей Богомолов рассказал как на его глазах росло не одно поколение зенитчиков. Привел примеры когда, достигая успехов в своей служебной деятельности, каждый военнослужащий всё выше и выше с честью поднимал стяг своего подразделения, и впоследствии воинской части, как лучшего. Пожелал и дальше продолжать славные традиции старших поколений.