Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 21 декабря. День зимнего солнцестояния отмечается 21 или 22 декабря в зависимости от года. Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам, в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Положение солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах. Четыре же события, связанные с положением Солнца, как правило, были сопряжены с обрядами, связанными с земледелием и скотоводством: сбором урожая, посевом, спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и погоду и т.д.

День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение темного времени суток. Не случайно в культурах разных народов в канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались действия обрядового сакрального характера, устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня.

Многие археологические памятники древности были ориентированы относительно положения Солнца в дни солнцестояния. Среди таких памятников называют и всемирно известный Стоунхендж в Великобритании, Ньюгрейндж в Ирландии и др.

По сути, зимнее солнцестояние – это астрономическое явление, характеризующееся тем, что Солнце находится в самой низкой (южной) (для Северного полушария) точке своей эклиптики, и продолжительность светового дня является наименьшей в году, тогда как продолжительность темного времени суток достигает своего наивысшего показателя. В Южном полушарии это событие именуется летним солнцестоянием. Солнце несколько дней держит высоту, оставаясь на этом уровне.

Дата зимнего солнцестояния, установленная Юлием Цезарем на 25 декабря, в связи с расхождением между тропическим и календарным годом неуклонно сдвигалась. Григорианский календарь исправил это положение, хотя считается, что дата, все же, будет смещаться на 1 день за 3000 лет.

Считается, что настоящая астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния. Тем не менее, событие это вселяет надежду, так как темные дни постепенно отходят под натиском света Солнца, с каждым днем все выше поднимающегося над горизонтом, одаривающего землю светом и теплом, и знаменующего собой начало пути к весне и пробуждению природы от зимнего сна.

По материалам calend.ru.