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Общество

День здорового питания прошел в ТЦСОН Первомайского района

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День здорового питания прошел в ТЦСОН Первомайского района

Здоровое питание является одним из важнейших факторов в профилактике заболеваний и сохранении здоровья.

С этой целью 15 августа в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района Бобруйска прошла встреча, организованная специалистами УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены» совместно с инструктором-валеологом УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1».

В ходе лекции-беседы всем участникам были даны рекомендации по формированию навыков правильного питания и здорового образа жизни. Также в завершении мероприятия каждый присутствующий смог продегустировать блюда здорового питания, приготовленные посетителями Центра.

Несомненно, встреча была полезной и интересной, дала заряд позитива и прекрасное настроение.

Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска».

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