День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, отмечаемый ежегодно 23 февраля, — самый «мужественный» праздник в году. Для одних — это памятная и торжественная дата, для других просто хороший повод собраться с друзьями. Так или иначе, но День защитников Отечества — это, прежде всего, общереспубликанский праздник, имеющий вековую историю.

Считается, что День защитника Отечества был основан в 1918 году как «День рождения Красной Армии» в ознаменовании победы над германскими завоевателями под Нарвой и Псковом. В 1922 году этот день стал праздником и получил название Дня Красной Армии, а затем был переименован в День Советской Армии и Военно-Морского флота.

После распада СССР праздник сохранился в ряде стран СНГ, в том числе и в Беларуси, где был установлен Указом Президента Республики № 157 от 26 марта 1998 года и получил название День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Хотя День защитников Отечества сегодня воспринимается скорее как праздник всех мужчин, стоит помнить, что в первую очередь поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал страну, и те, кто сейчас оберегает спокойный сон белорусов. Те, кто на протяжении десятилетий доказывали безграничную любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы.

Традиционно к 23 февраля приурочено проведение множества памятных и тожественных мероприятий с участием первых лиц государства.

По материалам calend.ru.