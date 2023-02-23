День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Бобруйске

Праздник мужества, отваги, чести, преданности Родине – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В Год мира и созидания особое значение приобретает эта дата, которая напоминает о сохранении и приумножении традиций мира и согласия на нашей земле.

В Бобруйске 23 февраля на площади Победы состоялось возложение венков и цветов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С. Бахарова и братской могиле воинов Советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали представители городской власти, депутатского корпуса, городского Совета ветеранов, трудовых коллективов и общественности, военнослужащие. После под звуки военного оркестра торжественным маршем по площади прошли воины Бобруйского гарнизона.

Всех защитников Родины с праздничным днем и 105-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь поздравил председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель:

– Это значимый праздник для всей нашей страны. Отрадно, что мы собрались на площади Победы почтить память погибших во имя защиты Отчизны. Военно-патриотическое воспитание всегда было, есть и будет составной частью единения поколений, прошлого и настоящего. Особенно хотелось бы пожелать ветеранам и нашим бойцам, которые служат сегодня в Вооруженных Силах, самого главного – здоровья и мирного неба над головой, всех благ!