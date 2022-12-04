4 декабря отмечается интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году, – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный праздник – Новый год.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу.

Дата для праздника выбрана вполне логично. Скоро Новый год, все в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде идет подготовка к празднику, украшаются елки, загораются праздничные огни… И как раз время загадывать заветные желания и писать письмо главному волшебнику – Деду Морозу. К тому же этого промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает несколько миллионов писем и посланий на электронную почту от ребятишек со всей России и стран СНГ. Кстати, в резиденции Деда Мороза, которая расположена в Великом Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших сюда детских писем. Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно поверить в сказку… Свои послания некоторые начинают писать, не дождавшись сегодняшней даты, первые письма в Великий Устюг приходят уже в ноябре.

Вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно. Сказочная Почта (это помощники зимнего волшебника) отвечает на все письма, главное, чтобы был указан точный обратный адрес. По их же наблюдениям каждый год желания и просьбы ребят о подарках становятся все более невыполнимыми. По сравнению с прошлым веком, когда дети просили куклу, велосипед, джинсы или зверушку, сегодня их запросы заметно выросли. Многие мечтают получить компьютер, айфон, мопед, роликовые коньки, самолет… Некоторые в письме даже указывают адрес магазина. Бывают и необычные просьбы – так, просят высокооплачиваемую работу для родителей, хорошего жениха сестре, найти папу или маму…

Дед Мороз в каждой стране имеет разные имена, а его прообразами были совершенно разные «персонажи». Так, историки утверждают, что прототипом Санта Клауса (Santa Claus) был вполне реальный человек – архиепископ Николай, который жил в 4 веке в турецком городе Мира и совершил за свою жизнь много добрых дел, поэтому после смерти его объявили святым. Со временем святой Николай «трансформировался» в доброго старца, который исполняет добрые желания и дарит детям подарки. А поскольку день его памяти у западных христиан приходится на 6 декабря, то ассоциироваться он стал с Рождеством и Новым годом. Считается, что Санта Клаус живет за Полярным кругом в Лапландии, которая с 1984 года официально решением ООН провозглашена «Землей Санта Клауса».

Российского зимнего волшебника зовут Дед Мороз. Он в фольклоре восточных славян присутствовал с древнейших времен под именами Трескун, Морозко, Студенец и считался царем всех зимних месяцев, духом холода. Раньше в деревнях накануне Рождества практиковалось его «кормление», или задабривание. Старший мужчина в семье выходил на порог с ложкой киселя и «угощал» им Трескуна.

Под Новый год все мы на некоторое время становимся детьми, верим в чудеса и сказки. Так почему же не написать Деду Морозу письмо, в котором и рассказать о своей мечте? А тем более привлечь к этому процессу и детей. Ведь для них Дед Мороз – это сказка, которая становится реальностью, а в детстве волшебство просто необходимо, как и вера в Деда Мороза. Так утверждают психологи.

По их мнению, чем дольше маленький человечек будет верить в Деда Мороза, тем лучше, так в подсознании формируется твердая уверенность – чудеса возможны. Во взрослой жизни вера в чудо – один из очень важных защитных механизмов психики человека. К тому же люди, верящие в чудеса, вырастают общительными, открытыми и уверенными в себе.

Поэтому к написанию письма Деду Морозу следует подойти весьма ответственно. Этот процесс не только поможет вам узнать, какой подарок хочет получить ваш малыш на Новый год, но и потребует от ребенка проявить все свои творческие способности и фантазию. Главное, не вмешиваться в процесс написания письма, даже если ребенок допускает ошибки. Ценность такого письма – обращение к Дедушке Морозу без посредников. Если ваш ребенок еще мал и не умеет писать, помогите ему. Например, желаемый подарок можно нарисовать или сделать аппликацию. Пусть малыш сам вложит письмо или картинку в конверт и бросит его в почтовый ящик.

Напоминаем адрес резиденции российского Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза (или электронный адрес: info@pochta-dm.ru).

Нередко в строке адресата встречается надпись детской рукой: «Деду Морозу, лично». Но на почте прекрасно знают, куда его отправить, и оно все равно доходит до адресата.

Новый год – изумительный праздник, который делает нас, взрослых и серьезных, снова детьми. Мы ждем и готовимся к этому волшебству, а еще загадываем самые сокровенные желания, как в детстве, – от всего сердца, с верой в чудо. Присоединяйтесь и вы к этой действительно замечательной новогодней традиции – напишите письмо Деду Морозу.

По материалам calend.ru.