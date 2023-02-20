«День закаленных мужчин» прошел в Минске

Дресс-код – только шорты! В преддверии 23 февраля в столице прошел «День закаленных мужчин».

Повысить иммунитет и привлечь внимание к здоровому образу жизни пришли более 200 представителей сильного пола. В сильный ветер испытание еще то. Но требования мягче – по сравнению с профессионалами. Дистанции на пять и десять километров преодолевали без учета времени. А для тех, кто захотел зафиксировать личный результат, – путь в 15 километров.

После забега желающие могли окунуться в воду. А чтобы согреться и не заболеть после таких процедур – сауна на берегу.

по материалам ОНТ