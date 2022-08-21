День Военно-воздушных сил Республики Беларусь

Ежегодно в третье воскресенье августа отмечают свой праздник военнослужащие одного из важнейших подразделений Вооруженных сил Беларуси. День Военно-воздушных сил празднуют сотрудники не только ВВС, но и войск противовоздушной обороны Республики. Этот обычай идет с 2001 года, когда два вида войск объединили в одно подразделение, цель которого — защищать населенные пункты и военные базы республики от ударов противника с воздуха, а также в случае необходимости поражать войска противника.

Вообще же новая история военной авиации Республики начинается с 1992 года, после распада СССР, когда в независимой Беларуси было принято решение о формировании собственных Вооруженных Сил. В наследство от Советского Союза здесь осталась мощная авиационная группировка, имевшая в своем составе истребительную и бомбардировочную авиадивизии, 10 отдельных авиационных полков различных родов авиации.

В 1993 году в белорусских ВВС на основе авиационных полков и частей обеспечения сформировались авиационные базы, а в 2001 году военная авиация организационно вошла в состав нового вида Вооруженных Сил – Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.

Сегодня в состав подразделения входят Военно-воздушные силы республики, зенитные ракетные войска, радиотехнические войска, а также специальные войска и службы. В ВВС и войсках ПВО регулярно проводятся летно-методические сборы и учения.

История многих частей, составляющих основу белорусской военной авиации, началась в годы Великой Отечественной войны. В их числе такие подразделения, как 116-я гвардейская Краснознаменная Раздорская бомбардировочно-разведывательная авиационная база; 927-я Кенигсбергская Краснознаменная ордена Александра Невского истребительная авиационная база; 83-й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный полк.

Только за первые десять дней войны фашисты потеряли над Белоруссией 143 самолета. Кроме того, Военно-воздушные силы Западного фронта, из которых позже «выросли» ВВС Республики Беларусь, защищали Москву, освобождали Польшу, участвовали в захвате Берлина. Более ста белорусских авиаторов стали Героями Советского Союза, причем 17 из них — дважды, 18 тысяч военных летчиков награждены орденами и медалями.

В истории ВВС Белоруссии много славных имен. Первым дважды Героем Советского Союза стал летчик-истребитель Сергей Грицевец, сбивший около 40 самолетов противника. Петр Стефановский — единственный в мире летчик-испытатель, который освоил 317 самолетов различных типов, он также впервые в мире продемонстрировал высший пилотаж на реактивном самолете. Павел Головачев выполнил первый высотный таран. Александр Горовец стал единственным в мире летчиком, который в одном бою сбил девять самолетов противника.

В современной истории Белоруссии тоже находится место подвигам. Например, более 400 человек принимали участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. А в 1996 году летчик Владимир Карват увел падающий самолет от населенных пунктов, предотвратив многие жертвы ценой собственной жизни. Ему посмертно было присвоено звание Героя Беларуси — впервые в Республике.

Сам же праздник — День ВВС — в Беларуси отмечают традиционно авиационными шоу и праздничными мероприятиями.

По материалам calend.ru.