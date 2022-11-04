Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

День трезвости в Бобруйске

63 0

День трезвости в Бобруйске

Согласно  решению Бобруйского городского исполнительного комитета от 21 января 2022 г. № 2-28 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в рамках проведения профилактической антиалкогольной акции «День трезвости», направленной на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить 11 ноября (с 00.00 по 24.00) продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив».  

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »