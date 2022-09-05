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День танкиста традиционно отметят в Киселевичах

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День танкиста традиционно отметят в Киселевичах
Администрация Первомайского района Бобруйска приглашает гостей и жителей Первомайского района и Бобруйска на районный праздник, посвящённый Дню танкиста, который состоится 8 сентября с 15.00 у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев (ул. Горелика, микрорайон «Киселевичи»).

Программа праздника

15.00-15.30 – митинг
15.30-19.00 – праздничный концерт
15.00-19.00 – тематические площадки: детский городок с элементами интерактивноигровой программы; интерактивная площадка ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» Бобруйска»; площадки учреждений здравоохранения, Департамента охраны, БГРО ЧС, ПУ «Бобруйскгаз»; мастер-классы; Интерактивная площадка ПРК ОО «БРСМ» спилс-карта Республики Беларусь.
15.00-19.00 – игровые площадки: районная спортивно-патриотическая квестигра «Путь к Победе»; конкурс рисунков на асфальте; лазертаг; катание на лошадях; аквагрим; батуты; шахматы, шашки.
С 16.30 солдатская каша
19.00-21.00 фестиваль светящихся шариков
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