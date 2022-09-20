День таможенника Беларуси

День таможенника отмечается в Беларуси ежегодно 20 сентября.

Особенность географического положения Беларуси, заключающаяся в отсутствии выхода к морю, а также границы с пятью странами издревле способствовали развитию и укреплению в стране таможенных правил и норм.

Закономерно, что в 1996 году, вскоре после провозглашения Беларусью независимости, в республике был учрежден профессиональный праздник таможенников и дата его празднования.

20 сентября 1991 года, согласно Постановлению Верховного Совета Республики Беларусь «О таможенной службе Республики Беларусь», Белорусское управление Государственного таможенного контроля СССР было преобразовано в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.

Как заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь А. Шпилевский: «...Установив в 1996 году этот праздник, государство подчеркнуло значимость профессии таможенника и вклад таможенной службы в социально-экономическое развитие страны».

С этого момента начался новый этап в развитии белорусской таможенной службы, характеризующийся становлением ее как правоохранительного органа, стоящего на защите экономических интересов страны.

За время существования новой структуры были разработаны и приняты важные документы, создающие законодательную основу работы таможенной службы. В 1992 году был принят Закон Республики Беларусь «Об основах организации таможенной службы Республики Беларусь», в котором были определены правовые и организационные аспекты таможенного дела в Республике, а также основные задачи таможенной службы.

Далее, в 1993 году был введен в действие Таможенный кодекс и принят Закон «О таможенном тарифе». В 1997 году была принята новая редакция Закона Республики Беларусь «О таможенном тарифе», а 17 июля 1998 года был введен в действие новый Таможенный кодекс Республики Беларусь. 2 февраля 2000 года было утверждено новое Положение о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

1 июля 2007 года вступила в силу новая редакция Таможенного кодекса Республики Беларусь, где были учтены принципы регулирования внешнеторговых отношений Всемирной таможенной организации и механизмы таможенного регулирования, а также изложены основные функции таможенных органов Республики Беларусь.

В марте 2001 года по Указу Президента Беларуси, «в целях сохранения и развития исторических традиций таможенных органов», были учреждены геральдический знак — эмблема и флаг таможенных органов Республики.

По материалам calend.ru.