Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Лаконичность Указа Президиума Верховного Совета СССР является доказательством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, и что его появление подразумевалось и готовилось. Вот как его комментировали газеты:

«Новым проявлением заботы партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела («Строительная газета», 7 сентября 1955 года).

Строительное ремесло и искусство зодчества всегда ценились на Руси и в других странах. Ведь развитие любого населенного пункта зависит от возведения жилых, общественных и культурных зданий и сооружений. Без массового строительства невозможно представить себе ни одно развитое государство. Поэтому появление городов и сел, школ и детских садов, театров и музеев, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры обязано многим поколениям работников строительной отрасли.

Любопытно, что многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до настоящего времени: и награды к празднику, и торжественные заседания с участием представителей властных структур, и открытие новых объектов... А вот только специализированные выставки, приуроченные к этому профессиональному празднику, к сожалению, редкость.

Но традиция праздновать широко День строителя все же возрождается. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

Во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины.

По материалам calend.ru.