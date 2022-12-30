День страны, которой нет

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Начав с объединения четырех республик, к 1956 году в состав СССР вошли пятнадцать: Российская СФСР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.

История СССР – удивительная череда невероятных событий. В ней есть все: великолепные победы и огорчительные поражения, восторг уникальных достижений и страх репрессий. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды — были достижения и потери.

СССР оказал огромное влияние на цивилизационные процессы и мировую историю. До рождения Союза всемирная история человечества не знала столь масштабных добровольных объединений наций и народностей в целостные государства.

Пройдя через множество потрясений, с 1913 по 1986 годы страна увеличила свое национальное богатство более чем в 50 раз, национальный доход в 94 раза. В 40 раз выросло количество студентов высших учебных заведений, почти в 50 раз – число врачей. Национальный доход СССР к 1986 году составлял 66% от аналогичного в США, промышленная продукция – 80%, сельское хозяйство – 85%.

СССР занимал в мире лидирующее место, с его интересами приходилось считаться другим государствам. Советская наука, культура, искусство, образование, спорт — были на высоте. Не было ни одной отрасли, в которой СССР не имел успехов и побед.

Победа над фашизмом – победа русского несгибаемого духа. Открытие космической эры в истории человечества, первый человек в космосе, первая ракета, первый космодром, первая космическая станция – это все достижения СССР.

Русская культура, самая узнаваемая в мире, спортивные достижения советских спортсменов, добрососедские отношения между республиками, развитая социальная система – все это было и работало на огромной территории Союза.

Политические и экономические преобразования 1985-1991 годов всерьез подорвали экономику и дестабилизировали жизнь в стране. Обострилось внутреннее политическое противостояние. Все это привело к распаду Советского Союза.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР.

Через несколько дней, 25 декабря того же года, Михаил Горбачев сложил с себя полномочия Президента СССР.

26 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.

Сегодня все, что связано с периодом СССР и советской властью, принято ругать. Но отрицать преемственность, очернять историю, видеть только негатив в прошлом – лишать себя, своих детей и внуков энергии для будущего.

В этот день, День страны, которой нет, приглашаем свидетелей событий советского периода еще раз взглянуть назад и задаться вопросом – что было хорошего в СССР, какой опыт можно перенять с пользой и добром для дальнейшей жизни?

По материалам calend.ru.