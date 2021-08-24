День странной музыки и День рождения чипсов отмечают по всему миру

День странной и необычной музыки — тот самый день, когда у вас есть повод попробовать найти что-то интересное для себя в непривычных музыкальных жанрах. Это не обязательно должно быть что-то слишком оригинальное — можно поинтересоваться, какую музыку любит ваш коллега по работе — вдруг вам понравится? А если вы не боитесь экспериментов и готовы к необычному звучанию, можете послушать лоуэркейс-музыку от Стивена Родена, фолктронику или Black MIDI, а также гипнагогический поп.

Еще 150 лет назад чипсы можно было увидеть лишь на столах дорогих ресторанов, и позволить дорогое блюдо мог себе далеко не каждый посетитель. Сегодня «звезда» фаст-фуда есть в каждом супермаркете, ресторане быстрого питания и стоит относительно недорого. Правда и «той настоящей картошки» отыщешь не в каждой упаковке, изготовление чипсов ушло далеко вперед первого рецепта.

Название чипсов происходит от английского слова chips – ломтик или кусочек. Как многие кулинарные открытия, возникновение чипсов – чистая случайность.

В 1853 году американский миллионер Корнелиус Вандербильт остановился в отеле «Moon Lake House», Саратога-Спрингс. На один из обедов Вандербильту подали картофель, который вызвал негодование миллионера – он был слишком крупно нарезан! Повар Джордж Крам был оскорблен, и нарезал картофель так тонко, как только позволяло ему мастерство, и обжарил его в большом количестве масла. Пытаясь таким образом «насолить» избалованному посетителю, он был удивлен, так как Корнелиусу настолько понравилось новое блюдо, что он стал заказывать его постоянно. Теперь уже «Чипсы Саратога» стали фирменным блюдом ресторана.

На сегодняшний день чипсы делают с различными вкусовыми добавками, а также отличающиеся по форме и размеру.

Не все чипсы – натуральный продукт. Существует и второй способ их производства, который позволяет менять рецептуру в сторону вредных заменителей и пищевых добавок. Эти чипсы производятся из сухого полуфабриката – хлопьев или гранул, которые смешиваются с водой и раскатываются в своеобразное тесто. Из него делают фигурные изделия, а затем обжаривают. Так ты можешь попробовать чипсы с добавлением рисовой или кукурузной муки.

В таких чипсах нет витаминов, питательных веществ, белка или полезных углеводов. Только огромное количество калорий, жира, соли, специй, ароматизаторов, консервантов, канцерогенов, которые ведут к привыканию сродни наркотической зависимости.

Систематическое употребление чипсов вызывает ожирение, проблемы с пищеварением, нарушает обмен веществ, неблагоприятно сказывается на умственной деятельности и состоянии нервной системы.

Сторонники правильного питания рекомендуют делать чипсы самостоятельно, при этом не только из картофеля, а из любых доступных в сезон овощей и фруктов. Чтобы снизить вред домашних чипсов, их можно не обжаривать в масле, а высушивать в духовке или микроволновой печи.

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