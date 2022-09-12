День сотрудника органов предварительного следствия в Республике Беларусь

12 сентября в Республике Беларусь отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Указ о дополнении перечня профессиональных праздников, утвержденного еще в 1998 году, был подписан Президентом страны в 2016 году.

В качестве даты для Дня следователя было выбрано 12 сентября, так как именно в этот день в 2011 году был образован Следственный комитет Республики Беларусь.

Работа следственных органов является ключевым фактором в укреплении государственности, справедливости и стоит на страже закона. Помимо соответствующего уровня образования и опыта, профессионализм сотрудников следственных органов формируется и за счет их личностных качеств, таких как честность, неподкупность, верность присяге и закону, самоотдача, целеустремленность, дисциплинированность, выдержка и др.

Благодаря работе Следственного комитета осуществляется раскрытие преступлений, а также предупреждение новых нарушений закона, выявление и привлечение к ответственности виновных в совершении преступлений.

Опираясь на опыт ветеранов, бесценный опыт работы следственных органов СССР, в Беларуси продолжили совершенствовать методы работы, начали формироваться собственные служебные традиции, способствующие укреплению института следственных органов. Эффективность их работы становится определяющим фактором при оценке деятельности, формирует доверительное и уважительное отношение со стороны граждан.

Именно на работников следственных органов ложится важнейшая часть работы по расследованию преступлений на начальном этапе. Эта работа включает в себя сбор, закрепление, проверку и оценку доказательств, а также установление обстоятельств преступления. Важнейшей задачей является доказательство вины, так как вынесение судебного приговора по делу о совершении преступления опирается именно на сведения, полученные в ходе предварительного следствия и дознания. Ошибочное вынесение приговора влечет за собой наказание невиновного человека, соответственно ошибки следователей и суда обращаются личной трагедией жизни невинно осужденного. В этом состоит высочайший уровень ответственности, лежащий на следователе.

Традиционно 12 сентября с поздравлением обращается к сотрудникам глава Следственного комитета Республики Беларусь, звучат поздравления и со стороны главы государства, который подчеркивает важнейшие задачи, выполняющиеся сотрудниками органов предварительного следствия, выражает им благодарность. Традиционно к празднику приурочено проведение торжественных мероприятий: концертов, собраний, встреч ветеранов, награждений сотрудников с присвоением очередных званий.

По материалам calend.ru.