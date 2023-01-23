Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка или, говоря более элегантно, День ручного письма (Handwriting Day), который учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Ведь растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и общение в мессенджерах, наборов стикеров с напечатанными фразами-подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные «от руки», станут желанным приобретением.

История развития ручного письма исчисляется тысячелетиями, и, возможно, на протяжении такого же времени люди пытались определить характер того или иного человека по почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывал и Аристотель, и великие итальянцы эпохи Возрождения.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» (др.-греч. γράφω — пишу и λόγος — учение), которым сегодня определяется область знания о почерке и методах его исследования в связи с психическим состоянием личности. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (Ludwig Klages, 1872—1956).

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, — размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

Как известно, весьма важным орудием почерк стал для криминалистов. Цель экспертов почерковедения — установить подлинность того или иного документа. Специалисты по научной экспертизе документа должны в совершенстве знать разнообразные стили написания. Безусловно, и они тщательно изучают все характеристики почерка, чтобы точно установить личность писавшего.

Можно предположить, что научные исследования, предметом которых является почерк, будут продолжаться, и ученые достигнут более глубокого понимания зависимости почерка от характера человека. Можно предположить, что разработчики различных мобильных устройств и гаджетов создадут инструмент, позволяющий нам писать электронные письма своим почерком. Но, к счастью, в нашей жизни всегда возникают ситуации, когда хочется написать добрые и незатейливые слова именно своей неповторимой рукой.

По материалам calend.ru.