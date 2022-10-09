День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год), отмечаемый 9 октября, установлен летом 2020 года. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены Указом Президента РФ № 284-ФЗ от 31 июля 2020 года.

Битва за Кавказ, длившаяся с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года, стала одним из наиболее продолжительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

Захват Кавказа являлся одной из приоритетных целей в стратегических планах гитлеровской Германии. Приоритетными были как энергетические ресурсы (нефть), так и геополитическое положение этого региона. Захват Кавказа ставил СССР в крайне трудно положение, лишая Советский Союз главного источника топлива – нефти, большая часть которой на тот момент шла именно отсюда, одновременно предоставляя эти огромные энергетические ресурсы Германии. Эти же земли, будучи плодородными, являлись важнейшим источником хлеба. Захват Кавказа ставил под удар и ленд-лизовские поставки, шедшие в СССР через Иран, а захват Черноморского побережья Кавказа лишал базы Черноморский флот.

С геополитической точки зрения захват Кавказа и его ресурсов сопровождался выходом немецко-фашистских войск к турецким границам и резонно мог рассматриваться как повод для выхода Турции из состояния нейтралитета и присоединения к блоку стран Оси, что в целом кардинально меняло расклад сил в этом регионе в пользу Германии и ее союзников.

Основным итогом Битвы стало изгнание с Кавказа немецко-фашистских войск и как следствие – ликвидация угрозы потери крупнейшей базы энергетических и продовольственных ресурсов и предотвращение возможного вступления Турции в войну на стороне фашистской Германии.

Битву, длившуюся более 400 дней, условно делят на два этапа. Первый из них – это события, разворачивавшиеся летом-осенью 1942 года, когда вермахт, реализуя план «Блау», вел наступление в южном секторе советско-германского фронта, оттесняя Красную Армию, ведущую оборонительные операции. В течение этого поистине критического периода немецко-фашистским войскам удалось захватить большую часть Кубани и Северного Кавказа. Уже 21 августа 1942 года на Эльбрусе был поднят фашистский флаг.

Остановить немецкое наступление, развивавшееся по двум основным направлениям, удалось к концу сентября 1942 года в районе Малгобека и Новороссийска, а также на перевалах Главного Кавказского хребта. Однако план немецкого наступления на южном участке советско-германского фронта не ограничивался захватом Кавказа. Часть его была связана с выходом к Волге и захватом крупного промышленного и транспортного центра на юге СССР – города Сталинграда. Выход к Волге и Сталинграду был осуществлен стремительным рывком. Но дальнейшие события, связанные с другой крупнейшей битвой Великой Отечественной и Второй мировой войны – Сталинградской битвой, поставили крест не только на 6-й немецкой армии и армиях немецких союзников.

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, ознаменовавший собой начало коренного перелома в войне, вынудил Германию перейти на Кавказском направлении от наступательных действий к обороне, а затем под усиливавшимся давлением Красной Армии – к необходимости отступления, дабы спасти свои войска от возможного окружения. Это и был второй этап Битвы за Кавказ, начавшийся 1 января 1943 года рядом наступательных операций Красной Армии.

Открыла этот этап Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция, которая завершилась 4 февраля 1943 года. Основным итогом операции, проводившейся силами Южного, Закавказского, Северо-Кавказского фронтов при поддержке Черноморского флота и Азовской флотилии стало предотвращение прорыва немецко-фашистских войск в Закавказье. Были освобождены города Моздок, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Минеральные Воды, Майкоп, Ставрополь и другие.

Наступление Красной Армии продолжилось в ходе Краснодарско-Новороссийской, Новороссийско-Таманской стратегических наступательных операций, а также знаменитого Воздушного сражения над Кубанью. Результатом этих операций стало освобождение Батайска, Ростова-на-Дону, Азова, Краснодара, Новороссийска и других городов. В феврале 1943 года с Эльбруса были низвергнуты нацистские знамена.

Битва за Кавказ завершилась 9 октября 1943 года освобождением Таманского полуострова.

В 1973 году Новороссийску было присвоено звание Города-героя. 8 городам, непосредственно связанным с Битвой за Кавказ, присвоено почетное звания Города воинской славы. Ими стали Анапа, Владикавказ, Грозный, Малгобек, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог и Туапсе.

Более 850 000 участников той тяжелейшей битвы были награждены медалью «За оборону Кавказа», учрежденной в 1944 году. Их мужество и стойкость, вера и любовь к Родине помогли выстоять в той тяжелейшей Битве, а подвиг их останется бессмертным в веках.

По материалам calend.ru.