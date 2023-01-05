День работников социальной защиты в Беларуси

День работников социальной защиты отмечается в Беларуси ежегодно 5 января. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента Республики №157 от 26 марта 1998 года.

Оказание помощи пенсионерам и инвалидам, малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан, предоставление различного рода услуг в быту гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, — это лишь некоторые задачи, которые постоянно приходится выполнять сотрудникам соцзащиты.

В системе Минтруда и соцзащиты Республики в настоящее время действует около 150 территориальных центров социального обслуживания, где на учете состоят примерно полтора миллиона человек, и 80 отделений дневного пребывания для пожилых людей. Причем, обслуживанием на дому охвачено более 75 тысяч пожилых и нетрудоспособных граждан, в том числе в сельской местности — более 52 тысяч человек.

В Республике создана система государственной социальной помощи, которая способствует поддержанию доходов малообеспеченных граждан на уровне минимальной государственной гарантии. Осуществляются мероприятия по социальной реабилитации и адаптации инвалидов.

Также в последнее время в стране предпринят ряд кардинальных мер по улучшению положения семьи. Действующая система государственных пособий семьям, имеющим детей, в совокупности с другими выплатами социального характера, различного рода льготами, налоговыми вычетами, обеспечивает прямую материальную поддержку семьи при рождении и воспитании детей.

В свой профессиональный праздник сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения принимают поздравления, а особо отличившиеся в работе — премии и награды от руководства.

По материалам calend.ru.