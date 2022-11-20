День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК), установленный Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года.

В этот День принимают поздравления все работники данных отраслей, чьим тяжелым трудом и профессионализмом обеспечивается продовольственная безопасность страны и жизненный уровень народа. Достижения агропромышленного комплекса – это заслуга как рядовых работников, которые обрабатывают землю и выращивают хлеб, овощи и фрукты, производят молоко и мясо, продовольственные товары, «доставляют» весь собранный урожай до стола потребителей, так и специалистов данной отрасли – руководителей, ученых-аграриев, работников социально-культурной сферы на селе.

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей национальной экономики в большинстве государств, в том числе и Республики Беларусь, которая имеет многовековые аграрные традиции. На протяжении веков сельское хозяйство было одним из основных занятий белорусов и в настоящее время играет значимую роль в экономике страны. Сегодня сельское хозяйство Беларуси обеспечивает 7,5% ВВП страны, 17,1% инвестиций в основной капитал, в отрасли занято 9,7% населения, в сельской местности проживает 23% населения страны. Поэтому не случайно, что на развитие аграрной отрасли в Беларуси направляются значительные средства.

К основным видам продукции сельского хозяйства относятся – зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и льносырье, молоко, мясо скота и птицы. В отрасли работают сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят около 78% продукции аграрного сектора, а также население. Доминируют крупные хозяйства (бывшие совхозы и колхозы), получающие многомиллиардную государственную поддержку и дотации. В то же время, большая часть картофеля и овощей производится личными хозяйствами. Приоритетным направлением развития АПК было и остается крупнотоварное производство.

В настоящее время по объемам производства основных видов сельхозпродукции Беларусь является одним из лидеров среди стран постсоветского пространства. Для повышения эффективности животноводства ведется техническое переоснащение и реконструкция животноводческих комплексов, строительство новых ферм. Работают птицефабрики и предприятия хлебопродуктов и мясомолочной промышленности. За прошедшее пятилетие производительность труда в отрасли увеличилась в три раза. В полном объеме обеспечивается сырьем и интенсивно развивается перерабатывающая промышленность. Расширяется номенклатура продуктов питания, улучшается их качество. Потребности населения в продуктах питания более чем на 80% удовлетворяются за счет собственного производства. А значительные объемы продовольствия, производимого в стране, поставляются на экспорт в разные страны мира.

Достижения агропромышленного комплекса Беларуси – это итог напряженного повседневного труда людей, работающих в данной отрасли. Добрых слов в этот профессиональный праздник заслужили и преподаватели учебных заведений агропромышленного комплекса, которые готовят специалистов для предприятий и организаций отрасли. Так, подготовкой специалистов в сфере сельского хозяйства занимаются Белорусский государственный аграрный технический университет, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Гродненский государственный аграрный университет и подразделения других вузов, а также ряд специализированных средних специальных учебных заведений. Научное сопровождение аграрной отрасли осуществляют пять научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси: по земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству, животноводству, продовольствию, механизации сельского хозяйства. В их состав входят научные и проектные институты, опытные и производственные предприятия. Достойный вклад в общее дело вносят ветеринарные и карантинные службы, службы защиты растений, сортоиспытательные организации.

В сам же профессиональный праздник всех тружеников агропромышленного комплекса традиционно поздравляет Президент Республики, выражая благодарность за преданность нелегкому сельскому труду, рачительное ведение работ на родной земле, весомый вклад в укрепление аграрной экономики и продовольственной безопасности страны. К тому же профессиональный праздник – это не только поздравления, но и подведение итогов, и обозначение основных путей дальнейшего развития отрасли.

По материалам calend.ru.