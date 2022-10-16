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День работников пищевой промышленности

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День работников пищевой промышленности

День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно отмечается в ряде стран постсоветского пространства в третье воскресенье октября.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товарами во всем мире, поскольку забота о хлебе насущном всегда была одной из главных забот человечества. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент.

Благодаря профессионализму и неустанному труду работников пищевой промышленности, эта отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производства.

В последние годы во всем мире как никогда остро стоит вопрос о формировании продовольственной безопасности. Именно работники пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту проблему.

Именно работники пищевой промышленности обеспечивают продовольственную стабильность , внося весомый вклад в развитие экономики страны.

В этот день проводятся массовые мероприятия, на которых чествуют работников пищевой промышленности. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, почетные звания. Проводятся фестивали и выставки еды. В торжествах принимают участие пекари, повара и представители смежных профессий, логисты, технологи, инженерно-технические и научные работники.

По материалам calend.ru.

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