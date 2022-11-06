День работников гражданской авиации в Беларуси

Профессиональный праздник — День работников гражданской авиации — отмечается в Беларуси ежегодно каждое первое воскресенье ноября.

Праздник пилотов, бортпроводников, авиадиспетчеров, инженеров утвержден официально и посвящен важнейшей задаче гражданской авиации — безопасности полетов, которая неразрывно связана с человеческим фактором, и зависит во многом от надежности авиатехники и профессионализма авиаспециалистов, обеспечивающих наземное обслуживание воздушных судов и эксплуатацию их в воздухе.

Днем рождения гражданской авиации в Республике считается 7 ноября 1933 года, когда был торжественно открыт аэропорт «Минск» и осуществлен первый рейс по маршруту Минск — Москва. Однако формирование белорусской гражданской авиации началось гораздо раньше — в 1923 году, с создания Белорусского добровольного общества друзей воздушного флота.

С тех пор гражданская авиация в Республике развивалась с каждым годом, в том числе и после распада СССР. В 1993 году Беларусь вошла в состав ИКАО — Международной организации гражданской авиации. Контролем гражданской авиации в Республике занимается Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.

В сам же праздничный день комитет по авиации Беларуси проводит авиационные шоу, в которые входят смотр авиатехники, выступления парашютистов, показательные полеты. Цель данных мероприятий — пропаганда пассажирских и грузовых авиаперевозок, а также демонстрация высокого технического состояния авиационной техники в Беларуси.

Гражданская авиация Беларуси, по мнению Главы государства, является визитной карточкой страны. Выполняя авиаперевозки, воздушные суда и экипажи одновременно осуществляют представительские и рекламные функции.

Крайне актуальным вопросом данной отрасли является модернизация существующего парка самолетов и вертолетов, которые не до конца отвечают новым международным стандартам, а также освоение ремонта и обслуживания новых перспективных типов вертолетов и самолетов.

Не менее важным, считает Президент А. Лукашенко, и обновление основных фондов аэропортов и аэродромов, а также эффективная их загрузка.

По материалам calend.ru.