День работников государственной статистики Республики Беларусь

Ежегодно 23 августа в Республике Беларусь отмечается День работников государственной статистики.

В этот день, в 1920 году, Военно-революционный комитет Беларуси принял постановление о создании Центрального статистического бюро. В 1994 году бюро было преобразовано в Министерство статистики и анализа, в 2008-м преобразовано в Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат; белор. Нацыянальны статыстычны камітэт Рэспублікі Беларусь).

В настоящее время систему органов государственной статистики Республики Беларусь составляют Национальный статистический комитет и территориальные органы государственной статистики, а также другие подведомственные организации (Центр по подготовке и изданию статистической информации для органов государственного управления, Главный вычислительный центр, Научно-исследовательский институт статистики, учебные центры по подготовке и переподготовке работников учета, бухгалтерские школы).

Статистика пронизывает все аспекты современной жизни и является жизненно важным инструментом экономического и социального развития любого государства. Она служит основой для многих правительственных решений в сфере предпринимательской и общественной деятельности. Статистические данные, собранные в ходе обследований и переписей, отражаются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорогами и многим другим.

Реализация Государственной программы создания единой информационной системы государственной статистики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента, — одно из главных направлений работы органов статистики.

В рамках государственной программы предусмотрены меры по созданию новой современной платформы по автоматизации всех процессов статистического производства — от технологии сбора информации в электронном формате до создания базы готовых документов, которые содержат таблицы, графики, аналитические и методические материалы. Современный сбор информации представляет также материалы для широкого круга внешних пользователей с использованием интернет-технологий.

По материалам calend.ru.