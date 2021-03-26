День работника ЖКХ отметили в «ДЭП г. Бобруйска»
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Торжественное мероприятие, приуроченное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться в Беларуси 28 марта, прошло в коммунальном унитарном
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