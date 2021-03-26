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День работника ЖКХ отметили в «ДЭП г. Бобруйска»

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День работника ЖКХ отметили в «ДЭП г. Бобруйска»

Торжественное мероприятие, приуроченное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который будет отмечаться в Беларуси 28 марта, прошло в коммунальном унитарном предприятии «ДЭП г. Бобруйска».

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