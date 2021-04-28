“День призывника” отметили в военном комиссариате Бобруйска

Каждый год уходят в армию молодые ребята. Уходят такими разными. Но проходит короткое время, и они становятся частью воинского братства. А слова «присяга», «Родина» приобретают особый смысл.

По традиции перед каждым весенним призывом в актовом зале военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов проходит «День призывника», посвященный призыву юношей в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот год не стал исключением. 27 апреля состоялась концертная программа «Вы служите, мы вас подождем…» для ребят, которым предстоит принять, сохранить и приумножить воинские традиции предшествующих поколений, обеспечивших безопасность нашего государства, его независимость и суверенитет.

Тёплые напутственные слова тем, кому совсем скоро предстоит встать в строй защитников белорусской армии, прозвучали от начальника отдела призыва Военного комиссариата города Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Станислава Симонова, председателя Бобруйской городской организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Александра Виноградова и первого секретаря Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Анны Дивиной.

В концертной программе приняли участие народный ансамбль аккордеонистов «Интермеццо» государственного учреждения образования «Детская школа искусств № 1 им. Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска», руководитель образцового музыкального театра «Слуги трёх муз» Сергей Василенко, руководитель вокальной студии «Star kids» Дарина Доложевская, солисты народного эстрадного ансамбля «Саунд» Вероника Головина и Анжелика Данцевич, любительское объединение «Эйфория» государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска».