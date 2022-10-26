Добрый и веселый праздник – День приятных неожиданностей – отмечается 26 октября.

Доподлинно не известно, кто и когда стал инициатором проведения праздника, но очевидно – это весьма позитивно настроенный и открытый миру человек. С каждым годом у Дня появляется все больше сторонников, поэтому сегодня он приобретает все более широкий характер празднования.

Традиции Дня, естественно, «вытекают» из самого названия праздника – в этот день принято делать разные «приятности» другим людям, причем без особого повода и даже малознакомым. А радость от неожиданного подарка или внимания – играет немалую роль в жизни каждого их нас.

К тому же, поскольку дата праздника приходится на осень – пору не самую любимую и вызывающую грусть, то такой День сможет подарить радость и заставить улыбнуться многих.

С чего же начать? Конечно, с сюрпризов самым близким людям – любимым, родителям, детям, коллегам по работе, друзьям… Причем не обязательно это должен быть дорогой или основательный подарок. Завтрак в постель, поцелуй и пожелание доброго утра, шоколадка к чаю, милое сообщение в мессенджере, звонок родителям с пожеланиями добра или просто улыбка (можно и первому встречному) – уже подарят много радости и приятных чувств и вам, и окружающим вас.

А если хочется чего-то «глобальнее» – позвоните друзьям, с которыми давно не виделись, пригласите любимого человека в ресторан или на выставку/прогулку, помогите бабушке донести сумку или переведите ее через дорогу, порадуйте коллег на работе тортиком или другой приятной неожиданностью… Но главное, просто так, спонтанно, ведь конечным результатом должен стать замечательно проведенный день. Все зависит от фантазии и желания радовать других. И как гласит народная мудрость – делать подарки приятнее, чем их получать.

Кстати, согласно философским учениям, сделанное благо вернется к исполнителю в стократном размере. Научно доказано, что, совершая положительные поступки и повышая себе настроение, мы, тем самым, укрепляем свой иммунитет, улучшаем самочувствие, снижаем риск появления заболеваний нервной, сосудистой систем, повышаем свой жизненный тонус.

Ведь в современном мире с его скоростями, стрессами, потоком негативной информации так не хватает обычной доброй улыбки и простого человеческого участия. День приятных неожиданностей как раз тот повод, чтобы еще раз показать, что добрым быть не стыдно. Кто-то ошибочно считает этот праздник инфантильным пережитком беззаботного детства. Но именно такой детской легкости и отсутствия страха быть непонятым порой не хватает взрослым людям. Главное – начать самому. И пусть в жизни каждого будет побольше приятных неожиданностей!

Напомним, что в мире отмечаются и другие добрые праздники – Всемирный день доброты и День спонтанного проявления доброты.

По материалам calend.ru.