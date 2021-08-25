День примирительного поцелуя мир решил отмечать 25 августа

25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, давшему празднику название: «День «Поцелуемся и помиримся»» (Kiss and Make up Day).

Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что неприменим так широко и в отношении любого человека.

Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь.

Что еще мы отмечаем в этот день?