День примирительного поцелуя мир решил отмечать 25 августа

25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если они последуют призыву, давшему празднику название: «День «Поцелуемся и помиримся»» (Kiss and Make up Day).
Инициаторы праздника предлагают вспомнить и о том, что поцелуй может носить не только характер проявления нежных чувств, быть знаком приветствия, но и играть роль крайне эффективного средства примирения в момент ссоры, конфликта. В данном случае поцелуй сродни рукопожатию, но отличается от него тем, что неприменим так широко и в отношении любого человека.
Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь.
Что еще мы отмечаем в этот день?
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