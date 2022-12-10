10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохального документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Этот Документ, принятый почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Декларация включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

Ее переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения Декларации. На ее основе осуществлялась разработка других международных соглашений.

В последнее десятилетие День прав человека проходит каждый год под определенным лозунгом, среди которых: «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», «Недискриминация», «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение дискриминации», «Чествуем права человека!», «Мой голос имеет значение», «20 лет борьбы за ваши права», «Права человека 365 дней в году», «Борись за чьи-то права сегодня!», «Молодежь выступает в защиту прав человека», «Восстановить лучше, чем было», «Равенство — сокращение неравенства, продвижение прав человека» и другие.

В России уже традиционно в этот День различными общественными, правозащитными и образовательными организациями проводятся всевозможные официальные и неофициальные мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам прав человека и их защиты, на разъяснение сути права и деятельности правовых институтов и т.д.

Кстати, каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые была вручена в 1968 году.

По материалам calend.ru.