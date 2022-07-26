День пожарной службы отметили Бобруйские спасатели

В первой пожарной аварийно-спасательной части Бобруйска прошло торжественно мероприятие посвящённое Дню пожарной службы Беларуси.

Бобруйские спасатели принимали поздравления от гостей праздника и руководства отдела. Так, на торжественном мероприятии присутствовали Депутат Палаты представителей Республики Беларусь Владимир Гацко, главы администраций районов города.

Начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин поздравил работников гарнизона, а также вручил очередные специальные звания и награды. Так, почетной грамотой МЧС Республики Беларусь награжден старший прапорщик внутренней службы НИКИТКО Геннадий Михайлович. Нагрудным знаком «За адзнаку» 2 степени награжден старший сержант внутренней службы НОВИКОВ Алексей Юрьевич. Нагрудным знаком МЧС «Выдатнiк» награжден старший прапорщик внутренней службы КАМЕНЧУКОВ Александр Иванович, прапорщик внутренней службы БЕДИК Александр Николаевич, прапорщик внутренней службы КОЛЕДА Иван Викторович.

Юбилейной медалью «75 год Перамогi ў Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг» награжден капитан внутренней службы ИВИНСКИЙ Андрей Станиславович. Благодарностью начальника УМЧС Республики Беларусь » награжден старший лейтенант внутренней службы КОЗЛОВСКИЙ Никита Олегович.

Нагрудным знаком «165 год пажарнай службе» награждены: подполковник внутренней службы ПАРАХНЕВИЧ Вадим Николаевич, подполковник внутренней службы СПИЦЫН Андрей Анатольевич, подполковник внутренней службы УСТИМЕНКО Иосиф Васильевич, майор внутренней службы АВРАМЧИК Александр Николаевич, майор внутренней службы КОСТРОМА Николай Сергеевич, майор внутренней службы ЛАХНЕНКО Юрий Владимирович, майор внутренней службы МАКАРЕВИЧ Иван Эдвардович, майор внутренней службы ЧЕПУХИН Сергей Александрович, майор внутренней службы ЮДИН Дмитрий Витальевич, капитан внутренней службы ЗОЛОТОВ Дмитрий Андреевич, капитан внутренней службы НИЗАВЕЦ Виталий Владимирович, старший прапорщик внутренней службы КРУК Андрей Анатольевич, старший прапорщик внутренней службы НАЗАРЧУК Александр Аркадьевич, старший прапорщик внутренней службы ШПАКОВ Игорь Юрьевич, прапорщик внутренней службы ГОЛОВАЧ Игорь Валерьевич, прапорщик внутренней службы КРОТ Артур Сергеевич, прапорщик внутренней службы ЛОСЬ Евгений Владимирович, прапорщик внутренней службы ПТАШКЕВИЧ Константин Станиславович, прапорщик внутренней службы ТРОФИМОВ Юрий Владимирович, прапорщик внутренней службы ШАХ Наталья Анатольевна.

Грамотой Республиканского Совета РГОО «БДПО» награждены: капитан внутренней службы ЗОЛОТОВ Дмитрий Андреевич, БУТКО Владимир Николаевич.

Грамотой Могилевской областной организационной структуры РГОО «БДПО» награждена Главный редактор учреждения «Редакция Бобруйской районной газеты «Трыбуна працы» ГРЕК Ольга Геннадьевна.

Праздник продолжился яркой концертной программой, которую подарили всем спасателям солисты образцовой эстрадной студии «ШокоЛад».