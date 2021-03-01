День посткроссера пройдет 1 марта во всех отделениях “Белпочты”

Акция "День посткроссера" пройдет 1 марта во всех отделениях почтовой связи Беларуси, сообщили в пресс-службе РУП "Белпочта".

В этот день при отправке 10 и более международных почтовых карточек предоставляется скидка 10%.

Посткроссинг - это международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. "Сюрприз в вашем почтовом ящике" - основной девиз посткроссинга.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки нравятся, что хочется узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время в ответ придут открытки со всего мира.