День педиатра

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребенка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Этот документ, принятие которого стало логическим продолжением принятия в 1948 году Всеобщей декларации прав человека, провозглашал основные принципы защиты детства. Дальнейшее документальное международное правовое развитие в области защиты прав детей произошло тридцать лет спустя, в 1989 году, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребенка.

Следуя рекомендациям ООН, большинство стран-участниц этой организации учредили у себя празднование Всемирного дня ребенка, приурочив его ко дню принятия ООН Декларации прав ребенка. Этот праздник, направленный на обеспечение благополучия детей во всем мире, во многих странах стал отмечаться одновременно с Днем педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия встает на стражу здоровья ребенка первой. Именно поэтому оба праздника и идут рука об руку во многих государствах мира.

Значение педиатра в жизни людей трудно переоценить. Забота о здоровье ребенка становится одной из основных в жизни родителей после появления на свет малыша. Хороший детский врач для родителей становится надежной опорой на долгие годы. Забота о будущем семьи, общества и государства – так можно охарактеризовать в глобальном масштабе труд и специфику работы детских врачей.

Несмотря на постоянное развитие медицины, в том числе и педиатрии, на Земле остается еще много очагов, где уровень детской смертности, вызванный инфекционными заболеваниями, низким уровнем культуры родителей, недоеданием и антисанитарными условиями остается высоким. Дети, как и пожилые люди, относятся к наименее защищенной категории граждан, которые требуют от государств особого внимания.

Развитие педиатрии, забота о том, чтобы детские врачи могли получать высококачественное образование и должный уровень знаний, обладали современным высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, полным спектром медикаментов, достойными условиями для оказания медицинской помощи детям – вот лишь отдельные аспекты того, на что призывает обратить внимание властей Всемирная Организация Здравоохранения, Фонды защиты детей, а также учреждения здравоохранения. Отдельное место занимает вопрос персонального подхода к кадровому отбору кандидатов на специальность педиатра. Ведь эта профессия связана не просто с оказанием медицинских услуг и требует от врача не только сугубо медицинских знаний, но и особых психологических навыков, умений, личностных качеств, позволяющих работать с детьми.

Российские врачи внесли огромный вклад в развитие педиатрии. Российская школа педиатрии знаменита такими именами, как С.Ф. Хотовицкий, Н.А. Тольский, Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, Г.Н. Сперанский, Н.С. Корсаков, В.И. Молчанов, Ю.Ф. Домбровская, А.А. Баранов, Л.М. Рошаль и многие другие.

Традиционно День педиатра отмечается благотворительными акциями, медицинскими симпозиумами, конференциями. Обмен опытом и медицинское просвещение в области педиатрии становятся основными темами подобных мероприятий.

По материалам calend.ru.