День памяти жертв Хатыни прошел в гимназии №1
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Сегодня ГУО "Гимназия №1 г. Бобруйска" присоединилась к городской акции "Вместе едины". Школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Хатыни и других сожженных деревень Беларуси: литературная композиция "Реквием сестёр Хатыни", интерактивный час "Боль белорусская", экскурсия по гимназически музеям "Литературная бобруйщина".
- Все эти мероприятия объединены единой мыслью: "Помним. Ценим. Сохраним". Для подрастающего поколения очень важно помнить, какой ценой завоевано мирное небо над нашей головой, - поделилась Ольга Романько, заместитель директора по воспитательной работе.
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