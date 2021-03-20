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Общество

День памяти жертв Хатыни прошел в гимназии №1

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День памяти жертв Хатыни прошел в гимназии №1

Сегодня ГУО "Гимназия №1 г. Бобруйска" присоединилась к городской акции "Вместе едины". Школьники приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв Хатыни и других сожженных деревень Беларуси: литературная композиция "Реквием сестёр Хатыни", интерактивный час "Боль белорусская", экскурсия по гимназически музеям "Литературная бобруйщина".

- Все эти мероприятия объединены единой мыслью: "Помним. Ценим. Сохраним". Для подрастающего поколения очень важно помнить, какой ценой завоевано мирное небо над нашей головой, - поделилась Ольга Романько, заместитель директора по воспитательной работе.

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