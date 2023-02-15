День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси

15 февраля в Республике Беларусь отмечается памятная дата — День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последний советский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом — завершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней.

Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой Отечественной войны.

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. Из них 771 человек погиб, 12 человек числятся без вести пропавшими, более полутора тысяч получили ранения и увечья, 718 стали инвалидами. Сегодня участников Афганской войны объединяет общественное объединение «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане», созданный в 1993 году (входит около 13,5 тысяч человек). Для них это — День памяти.

Он также и для тех, кто воевал в Испании в тридцатых, в Корее в пятидесятых, во Вьетнаме, Анголе, на Ближнем Востоке...

В честь Дня памяти воинов-интернационалистов в стране проходят торжественно-траурные и патриотические мероприятия, встречи руководства местных исполнительных органов власти, работников управления социальной защиты и здравоохранения, коммунальных и юридических служб районов с ветеранами-интернационалистами, членами семей погибших и инвалидами афганской войны.

Традиционно 15 февраля ветераны-афганцы собираются вместе, чтобы вспомнить свою нелегкую службу, сослуживцев-однополчан, помянуть боевых товарищей, не вернувшихся с поля боя. Этот день свят для тех, кто воевал в Афганистане и членов семей погибших.

По материалам calend.ru.