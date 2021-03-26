День открытых дверей в МГУ имени А.А. Кулешова пройдет онлайн 27 марта

День открытых дверей проведет МГУ имени А.А. Кулешова 27 марта в формате онлайн.

Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайнв социальной сети ВКонтакте (официальная группа университета) с 11:00 до 12:00. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы об особенностях вступительной кампании в 2021 году руководству университета, деканам всех факультетов, ответственному секретарю приёмной комиссии. По словам ректора университета, профессора Дениса Дука, трансляция Дня открытых дверей онлайн организована для того, чтобы абитуриенты могли узнать о специальностях, на которые в этом году осуществляется набор, а также о том, куда и когда следует подавать документы.

Вопросы все желающиесмогут задать заранее (их можно будет прислать наадрес электронной почты biryukov@msu.by, или же оставить в социальных сетях, на страницах МГУ имени А.А. Кулешова ВКонтакте и Facebook), а также во время трансляции в комментариях под видео.