День открытых дверей в изостудии «Радуга» прошел совместно с МЧС

Работники МЧС приняли участие в Дне открытых дверей общественного объединения «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга».

Воспитанники студии постоянные победители и призеры городских, областных и республиканских конкурсов, в том числе и конкурсов МЧС. Ребята познакомили со своим творчеством, достижениями. В этот день спасатели вручили призы и Дипломы областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». В номинации «Рисунок» в возрастной категории 11-14 лет с работой «Присяга спасателя» 1 место завоевала Коврик Анна, а в возрастной категории 15-17 лет с работой «Вызываем огонь на себя. Пожарным на ЧАЭС 1986 г. посвящается» 1 место занял Парахневич Алексей.

Спасатели провели с ребятами профилактическую работу, рассказав, как провести лето с пользой, а главное безопасно. А для того, чтобы процесс обучения проходил в любимой и понятной форме – рекомендовали к использованию мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом». Установив приложение на свой телефон, возможно отвечая на вопросы в рубрике «Проверь себя» с легкостью повторить основные правила безопасности.

Накануне дня открытых дверей работники МЧС встретились и с родителями. Спасатели рассказала про акцию «Не оставляйте детей одних!», которая направлена на профилактику детского травматизма и гибели детей на пожарах. Для родителей было важно очередной раз услышать, как создать безопасные условия во время отдыха и провести большие летние каникулы без ЧС. Напомнили про яркий и полезный журнал «Юный спасатель», подписка на который активно идет.