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День открытых дверей СДЮШОР №3 и ДЮСШ №4 прошел в Молодежном парке

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День открытых дверей СДЮШОР №3 и ДЮСШ №4 прошел в Молодежном парке

Вольная и греко-римская борьба, дзюдо и таэквондо – в секции этих видов спорта приглашает мальчиков и девочек специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3.

Подробная информация по телефону: 73-24-42

А спортсмены-учащиеся детско-юношеской спортивной школы №4, приглашая новичков на занятия в свое учреждение, показали мастерство в баскетболе, волейболе и гандболе.

Контактные телефоны: 72-78-58; 73-13-88

Кстати, работа спортивных школ направлена на поддержание здоровья и физического воспитания детей при совместном участии тренеров-преподавателей школы, а также на достижение учащимися соответствующего уровня знаний и соревновательной практики для подготовки квалифицированных спортсменов, членов национальных сборных.

Александр АНТАШКЕВИЧ. Фото автора

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