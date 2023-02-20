Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

День открытых дверей провели для школьников в Бобруйском отделе Департамента охраны

0 0

День открытых дверей провели для школьников в Бобруйском отделе Департамента охраны

16 февраля в Бобруйском отделе Департамента охраны провели день открытых дверей для учащихся 8-х классов средней школы №6. Главная цель мероприятия - подготовить подрастающее поколение к сознательному выбору будущей профессии.

Ученикам рассказали о порядке и условиях поступления в Академию Министерства внутренних дел и в Институт  Министерства внутренних дел.

Провели для ребят и экскурсию по отделу.  Во дворе продемонстрировали экипировку и оснащение сотрудников групп задержания, каждый желающий мог на себя примерять бронежилет и специальные средства милиционеров, побыть в салоне служебного автомобиля, почувствовав себя ненадолго настоящими стражами правопорядка. Милиционеры-кинологи устроили показательные выступления по выполнению общего курса дрессировки со служебными собаками, также провели выборку вещи условного преступника. Школьники с удовольствием делали фото на память с четвероногими друзьями.

В заключении экскурсии восьмиклассники сходили в электронный тир, где смогли опробовать навыки мастерства по стрельбе при выполнении упражнений из электронного оружия.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿