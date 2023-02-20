День открытых дверей провели для школьников в Бобруйском отделе Департамента охраны

16 февраля в Бобруйском отделе Департамента охраны провели день открытых дверей для учащихся 8-х классов средней школы №6. Главная цель мероприятия - подготовить подрастающее поколение к сознательному выбору будущей профессии.

Ученикам рассказали о порядке и условиях поступления в Академию Министерства внутренних дел и в Институт Министерства внутренних дел.

Провели для ребят и экскурсию по отделу. Во дворе продемонстрировали экипировку и оснащение сотрудников групп задержания, каждый желающий мог на себя примерять бронежилет и специальные средства милиционеров, побыть в салоне служебного автомобиля, почувствовав себя ненадолго настоящими стражами правопорядка. Милиционеры-кинологи устроили показательные выступления по выполнению общего курса дрессировки со служебными собаками, также провели выборку вещи условного преступника. Школьники с удовольствием делали фото на память с четвероногими друзьями.

В заключении экскурсии восьмиклассники сходили в электронный тир, где смогли опробовать навыки мастерства по стрельбе при выполнении упражнений из электронного оружия.