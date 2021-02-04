День открытых дверей проведет Могилевский институт МВД 5 февраля. Об этом сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

Участниками мероприятия станут около 300 старшеклассников со всей республики. "Для того, чтобы обезопасить наших гостей, посещение вуза будет проходить организованными группами. Для каждой группы разработан маршрут, который позволит показать всю жизнь курсанта так, чтобы не пересекаться с ребятами из других групп и областей", - отметила Марина Громыко.

В этот день для абитуриентов подготовят насыщенную программу. Будущие курсанты смогут познакомиться со специальностями факультета милиции, внутренним распорядком и укладом дня, посмотреть аудитории и общежитие. "У ребят будет возможность не только посмотреть, в каких условиях живут и обучаются курсанты, но и пообщаться с ними и преподавателями. Так, выпускники смогут задать все интересующие вопросы и получить на них ответы из первых уст", - отметила Марина Громыко.

День открытых дверей будет проходить с 13.00 до 17.00.