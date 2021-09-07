День открытых дверей прошел в отделении дневного пребывания для инвалидов

2 сентября в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» состоялся День открытых дверей.

На мероприятие традиционно приглашены родители воспитанников УО «Бобруйская вспомогательная школа» и родители выпускников учреждения «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации».

Коллектив отделения организовал просмотр видеопрезентации о работе кружков и мастерских. Поездки, экскурсии – все, что прошло за год и оставило положительные эмоции – нашло отражение в презентации.

Участники отделения, которые занимаются в театральном кружке под руководством Екатерины Голуб, рассказывали стихи, пели песни, показали театральную постановку. В завершении встречи участники отделения продемонстрировали свои спортивные достижения: отжимание от пола, набивание мяча ракеткой, забрасывание мячей в цель. Это то, чему они научились на кружке двигательной реабилитации. Выставка изделий ручного творчества – наглядный результат работы кружков и мастерских, как всегда поразила разнообразием творческих направлений и техник.

День открытых дверей для участников отделения и гостей отделения завершился праздничным чаепитием.