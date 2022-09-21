День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД Республики Беларусь.
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30 сентября 2022 года в учреждении образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь» проводится день
открытых дверей. Приглашаются учащиеся 10-11 классов. Начало мероприятия
в 14.00 часов по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, д.67.
Группа кадров УВД Бобруйского горисполкома
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