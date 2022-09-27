День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД 30 сентября

Могилевский институт МВД 30 сентября проведет день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

Для абитуриентов подготовили интересную программу. Сначала их ждет концерт, который пройдет в актовом зале. После этого школьников разделят на группы, и они отправятся изучать жизнь милицейского вуза: для ребят подготовят обзорную экскурсию по институту. После они смогут попробовать свои силы в интерактивном тире и пройти специальную полосу препятствий. А на тематической выставке познакомятся со специальными средствами и вооружением, которые используют сотрудники органов внутренних дел, и различными приспособлениями из области криминалистической техники.

Завершится день открытых дверей творческим концертом, где свои таланты продемонстрируют курсанты милицейского вуза.

Ознакомительное мероприятие пройдет по адресу: г.Могилев, ул.Крупской, 67, с 14.30 до 16.00.