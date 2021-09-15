День открытых дверей пройдет в Могилевском институте МВД
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День открытых дверей пройдет в Могилевском институте Министерства внутренних дел Республики Беларусь 24 сентября 2021 года. Начало мероприятия в 13 часов 00 минут по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, д.67.
Могилевский институт МВД приглашает учащихся 9-11 классов учреждений образования Могилевской области.
Группа информации и общественных связей УВД Бобруйского горисполкома
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