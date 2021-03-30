День открытых дверей проходит онлайн в БГПУ

День открытых дверей в онлайн-формате проходит с сегодняшнего дня по 2 апреля в Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"День открытых дверей - ежегодное знаменательное мероприятие в жизни университета, которое предоставляет уникальную возможность будущим абитуриентам и их родителям встретиться с руководством институтов и факультетов, преподавателями и студентами", - рассказали в пресс-службе.

Будущие абитуриенты и их родители получат исчерпывающую информацию о возможности поступления и обучения, специальностях, условиях заселения и проживания в общежитиях БГПУ. Студенты вуза расскажут о молодежных проектах, насыщенной культурной и спортивной жизни университета. В ходе мероприятия каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос сотрудникам приемной комиссии и получить компетентный ответ.