День Октябрьской революции в Республике Беларусь

Ежегодно 7 ноября в Беларуси отмечается общереспубликанский праздник — День Октябрьской революции, который является выходным днем в стране.

Дата свершения Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года отмечалась в СССР как государственный праздник в течение двух дней, 7 и 8 ноября.

В России праздник постепенно утратил свое значение. В 1996 году 7 ноября получило новое название — День согласия и примирения, а с 2005 года 7 ноября перестал быть выходным днем, в этот день отмечается памятная дата России — День Октябрьской революции 1917 года.

Однако в Беларуси до сих пор празднуют День Октябрьской революции как общереспубликанский праздник. Правда, трактовка событий в этой стране приобрела несколько иной оттенок. В частности, подчеркивается, что благодаря революции белорусский народ обрел государственность, и празднование Дня обусловлено уважением к истории.

В Минске в этот день ежегодно проходит традиционная церемония — возложение цветов к памятнику Ленина на площади Независимости. В этой акции принимают участие представители Коммунистической партии Беларуси, ветераны Великой Отечественной войны, а также все неравнодушные граждане.

Кроме того, в столице Беларуси в этот день проходят памятные митинги, праздничные концерты, а также просветительские и научные мероприятия. Проводятся также экскурсии по памятным местам Октябрьской революции. Одно из таких мест — дом-музей Первого съезда РСДРП. Он чудом уцелел при бомбежках во время Великой Отечественной войны, а в 1948 году дом отреставрировали и разместили здесь экспозицию, посвященную событиям начала 20 века.

Нередко к празднику сдают в эксплуатацию или торжественно открывают значимые проекты в социально-культурной, спортивной сферах, а также инфраструктурные проекты Беларуси.

По материалам calend.ru.