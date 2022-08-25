День огурца в Шклове отпразднуют 27 августа

В Шклове 27 августа пройдет большой праздник сбора летнего урожая - День огурца. Об этом рассказала директор Централизованной клубной системы Шкловского района Оксана Куденкова.

Мероприятие состоится в 16-й раз и будет организовано на территории городской гимназии - исторического и торгового центра Шклова. Праздник продлится с 11.00 до 19.30 и преподнесет много приятных сюрпризов. В программу Дня огурца войдут парад блюд и тематическая театрализация, спортивно-игровая площадка и зона огуречного гастрофеста, а также город мастеров, фотозоны, конкурсы и квесты, интерактив для детей. Не обойдется без дискотеки, фестиваля красок «Холи-фест» и концертной программы, в которой будут звучать любимые всеми ретропесни. Организаторы заверяют, что праздник будет интересен всем от мала до велика.

На выставке-продаже изделий декоративно-прикладного искусства можно будет приобрести всевозможные поделки и атрибуты праздника - тарелки, брелоки, амулеты, соломенные огурчики-подвески, сережки. Все эти изделия - авторская задумка, воплощенная в единичном экземпляре. Отдельное внимание будет уделено экопродукции. Например, девушки по достоинству оценят льняную сумку-шопер с изображением огурца.

Во время праздника состоятся конкурсы на самое оригинальное огуречное подворье, лучшее огуречное блюдо, самую оригинальную огуречную композицию. Новинка программы этого года - вокальный конкурс «Зорны край», посвященный Году исторической памяти. Предпочтения будут отданы песням белорусских авторов.

Еще один важный акцент - блок мероприятий к новому учебному году, в который войдут школьный базар и демонстрация детской одежды делового стиля, которую представят все учреждения среднего образования Шклова. Они покажут свои отличительные элементы и цветовую гамму школьной формы.

Участниками Дня огурца станут все организации и предприятия Шклова - не менее 500 человек, и это не считая зрителей и гостей праздника. «Огуречная тема для жителей нашего города стала брендовой уже очень давно - со времен первого упоминания о шкловских огурцах в 1526 году немецким послом Сигизмундом Герберштейном, - отметила Оксана Куденкова. - Проезжая через Шклов, иностранец был удивлен массовым увлечением жителей этих мест выращиванием огурцов. Упоминание о шкловских огурцах есть и в документальных источниках, например, в Барколабовской летописи. Из огурцов местные жители делают огромное количество блюд: от огуречного варенья и настоек до хлеба и всевозможных закаток».