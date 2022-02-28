День общественного сна

Неспроста в народной мудрости – поговорках и пословицах – сну уделено немало внимания. При этом, изречения чётко определяют разные стороны сна, как полезные, так и вредные, а порой они носят и философский смысл. Упоминается в них о способности сна лечить отдыхом, о том, что он хорош в меру, о том, что нередко выступает братом лени, а порой, его называют и братом смерти, немало в них говорится и о силе сна, который неподвластен ни князю, ни богатырю.

О пользе и вреде сна, также как и о вреде недосыпания сказано очень много. Самому сну – как неотъемлемой части жизни человека посвящён даже международный праздник – Всемирный день сна, отмечаемый в марте в пятницу перед днём весеннего равноденствия.

Однако появился и другой праздник, посвящённый сну, – менее известный, так как связан с проявлением склонности человека ко сну в необычной обстановке. Этот праздник называется Днём общественного сна или Днём сна в общественных местах (Public Sleeping Day). Отмечается он ежегодно 28 февраля.

Считается, что этот праздник, связанный с явлением, когда человек засыпает на рабочем месте (за столом, на совещании и т.д.), является попыткой провести аналогию с японской традицией «инэмури». Буквально это японское слово означает «присутствовать и спать». Традиционная японская культура имеет много тонкостей, однако суть инэмури сводится в общих чертах к тому, что дремлющий или спящий вне дома человек – признак того, что он устаёт ввиду большого объёма выполняемой им работы. Это своеобразный показатель трудолюбия.

Именно поэтому в стране восходящего солнца распространена практика сна в общественных местах, а не только на рабочем месте, где она подвержена принципам субординации и связана с социальным статусом. Во многом, японская традиция связана с тем, что люди действительно не досыпают дома, не успевая восстановить силы.

Новый праздник, получающий всё большее распространение и приобретающий характер международного, в первую очередь, направлен на то, чтобы привлечь внимание общества к значению сна в жизни человека. Он обращает внимание на то, что распространение тенденции ко сну вне дома является ярким индикатором уровня психоэмоциональных и физических нагрузок на общество или отдельные социальные группы.

Организаторы мероприятий, приуроченных к этому необычному празднику, предлагают самый простой способ отметить его: вздремнуть в общественном месте или на природе хотя бы ненадолго, дав организму возможность восстановить силы, произведя подобие перезагрузки.